Житель Пензы задержан в Кургане при попытке путем обмана похитить 3 млн. рублей Криминал

Курган, 4 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Кургану при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования регионального управления Росгвардии задержали жителя Пензы по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Житель Пензы предложил 42-летнему курганцу обмен валюты на выгодных условиях. Злоумышленник заключил с потерпевшим несколько сделок на небольшие суммы, намереваясь усыпить его бдительность. Подозреваемый арендовал помещение, оборудовав его специальной техникой, а также шкафом, скрывавшим дверь на улицу. По имеющейся информации, когда потерпевший прибыл в офис для обмена валюты, мошенник взял у него денежные средства в размере 3 млн. рублей и скрылся через черный ход», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Курганской области.

В ведомстве добавили, что подозреваемый был задержан на улице с поличным, поскольку потерпевший, заподозрив обман, заранее проинформировал правоохранительные органы о готовящейся сделке.

По данному факту возбуждено уголовное дело.