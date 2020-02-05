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Жительница Пензы лишилась 77 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомцем

10:01 | 05.02.2020 | Криминал

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Пенза, 5 февраля 2020. PenzaNews. 47-летняя жительница Пензы лишилась 77 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомцем, который выдал себя за сотрудника службы безопасности банка.

Жительница Пензы лишилась 77 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомцем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, до этого женщине поступало несколько подозрительных звонков — по поводу якобы совершенной в интернет-магазине покупке и попытки оплата товара с ее карты, после чего с ней связался злоумышленник.

«Он назвал фамилию, имя и отчество собеседницы и попросил сказать девичью фамилию и кодовое слово, что гражданка и сделала. После этого на ее телефон стали поступать SMS с кодами для доступа к приложению «Мой кредит», которые она передала незнакомцу», — пояснили в полиции, добавив, что затем с ее кредитной карты была списана крупная сумма.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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