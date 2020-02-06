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Мужчина проведет 10 месяцев в колонии за применение насилия к полицейскому под Пензой

16:56 | 06.02.2020 | Криминал

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Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 50-летнему жителю Бессоновского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Мужчина проведет 10 месяцев в колонии за применение насилия к полицейскому под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что утром 23 ноября 2019 года в одном из магазинов села Грабово мужчина 1969 года рождения, находившийся в состоянии опьянения, вел себя агрессивно и требовал отпустить ему алкогольную продукцию в долг», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что работники магазина вызвали полицию, после чего на место прибыл участковый, который доставил нарушителя общественного порядка в районную больницу для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

«Мужчина, находясь в коридоре приемного покоя, начал громко кричать, выражаться нецензурной бранью. Участковый потребовал прекратить противоправное поведение. Злоумышленник в ответ схватил полицейского за шею и начал сдавливать ее рукой», — сказала Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления уточнила, что после произошедшего у полицейского остались ссадины и гематомы.

«Ранее житель Бессоновского района привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством», — отметила она.

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