В Пензе мужчина осужден за применение насилия к сотрудникам исправительных учреждений Криминал

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. 23-летний мужчина осужден в Пензе за два эпизода преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

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«Установлено, что днем 11 апреля 2019 года следственно-арестованный 1997 года рождения, находясь в досмотровой комнате исправительного учреждения, функционирующего в режиме следственного изолятора, выражая недовольство законными требованиями младшего инспектора отделения по конвоированию при проведении личного обыска, нанес последнему удар кулаком по лицу, причинив ему кровоподтек», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 25 июля, отбывая наказание в колонии-поселении на территории Бессоновского района за несколько краж, мужчина, будучи недовольным назначением ему нескольких суток пребывания в штрафном изоляторе, намеревался причинить себе телесные повреждения, но ему помешал заместитель начальника учреждения.

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«После этого осужденный применил насилие в отношении старшего инспектора отдела безопасности, ударив его по ноге», — сказала собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, в коридоре злоумышленник стал оказывать активное сопротивление сотрудникам колонии-поселения и в результате сломал палец стопы дежурному помощнику начальника учреждения.

Она уточнила, что путем частичного сложения наказаний за эти эпизоды, а также за ранее совершенные кражи мужчина приговорен к лишению свободы на срок 3 года 2 месяца 5 дней с отбыванием в колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила представитель следственного управления.