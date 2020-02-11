Двое жителей Нижнего Новгорода попались на краже дисков для игровых приставок в Пензе Криминал

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Записи камер видеонаблюдения помогли сотрудникам правоохранительных органов установить личности двоих жителей Нижнего Новгорода, подозреваемых в серии краж дисков для игровых приставок на территории Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что злоумышленники заходили в магазин с сумками, в которые незаметно для персонала складывали диски. Похищенный товар они впоследствии продавали, а вырученные деньги тратили на личные нужды», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что во время последней кражи было похищено восемь дисков стоимостью более 22 тыс. рублей.

«Подозреваемые признались в содеянном», — пояснили в УМВД, отметив, что в настоящее время мужчины отбывают наказание в виде лишения свободы за ранее совершенные преступления.