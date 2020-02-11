Обвиняемый в покушении на изнасилование девочки в Кузнецке задержан спустя 8 лет Криминал

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину 1989 года рождения по обвинению в покушении на изнасилование 10-летней девочки в городе Кузнецке Пензенской области в 2011 году.

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«По данным следствия, в июле 2011 года на территории Кузнецка в отношении 10-летней девочки неизвестный ей ранее молодой человек, применяя насилие и высказывая угрозы его применения, пытался совершить изнасилование. Свой преступный умысел он довести до конца не смог, поскольку услышал шум и, решив, что его могут застать на месте преступления, незамедлительно скрылся», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что непосредственно после случившегося личность злоумышленника установить не удалось, но непрекращающаяся работа по расследованию преступлений прошлых лет дала результат.

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«На судебную генетическую экспертизу были направлены вещественные доказательства, на которых злоумышленник оставил свои биологические следы. В январе 2020 года в следственное управление поступили результаты экспертного исследования, благодаря которому стало возможным установить личность мужчины, причастного к совершению данного преступления. Им оказался житель Московской области 1989 года рождения, ранее проживавший в Кузнецке», — сказала собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, в ходе следствия было выявлено еще два преступных эпизода — мужчине вменяется нападение в декабре 2012 года на женщину пенсионного возраста, в отношении которой были совершены насильственные действия сексуального характера, а также злоумышленник похитил у нее 500 рублей.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила представитель управления.