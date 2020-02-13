Мошенник выманил у жителя Шемышейки около 260 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. 45-летний житель рабочего поселка Шемышейка Пензенской области лишился около 260 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при покупке грузовика по объявлению в интернете.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, мужчина по телефону договорился с неизвестным о покупке, после чего перевел на счета чужих банковских карт 258 тыс. рублей.

«Следуя договоренностям, гражданин прибыл в город Касимов Рязанской области для осмотра машины, однако там его никто не встретил. Покупатель пытался дозвониться до продавца, но его телефоны оказались отключены», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в УМВД.