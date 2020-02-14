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Жительница Сердобского района перевела мошеннику 275 тыс. рублей

11:53 | 14.02.2020 | Криминал

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Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. 53-летняя жительница Сердобского района Пензенской области перевела мошеннику 275 тыс. рублей.

Жительница Сердобского района перевела мошеннику 275 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился консультантом известного банка. Он сказал, что на имя собеседницы неизвестный оформляет кредит и для отмены операции необходимо назвать реквизиты банковской карты и цифровые коды, которые поступят в SMS. Затем незнакомец проинформировал о неудачной отмене операции и предложил через банкомат снять все деньги и внести их на другой счет, который он назовет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина выполнила инструкции злоумышленника и перевела деньги незнакомцу.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в полиции.

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