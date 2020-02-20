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Водитель проведет в колонии-поселении два года за гибель пешехода в Пензе

11:36 | 20.02.2020 | Криминал

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Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Житель Городищенского района проведет два года в колонии-поселении за смертельное ДТП на улице Аустрина в Пензе, в результате которого погиб пешеход 1995 года рождения.

Водитель проведет в колонии-поселении два года за гибель пешехода в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что утром 27 декабря 2018 года мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», следовал по улице Аустрина в направлении улицы Совхозной. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному вблизи дома №94 на улице Аустрина, он не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность и возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не убедился в отсутствии людей и не пропустил молодого человека, пересекавшего проезжую часть. В результате пострадавший скончался в больнице 4 января 2019 года», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Она пояснила, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Водитель лишен права управления транспортными средствами на два года. Также он обязан выплатить матери погибшего 800 тыс. рублей в счет возмещения компенсации морального вреда», — сказала собеседница агентства.

Наталья Яшина добавила, что адвокат осужденного, не согласившись с приговором, подал на него апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения.

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