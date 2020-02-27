В Пензе спустя почти три года после исчезновения Екатерины Левченко возбуждено дело Криминал

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено в Пензе спустя почти три года после безвестного исчезновения Екатерины Левченко. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой следственного управления СКР по Пензенской области в четверг, 27 февраля.

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«Следственными органами СК России по Пензенской области инициирована передача из органов внутренних дел имеющихся материалов о розыске Екатерины Левченко и в целях установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — поясняется в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что «ранее в следственные подразделения управления СК РФ по региону сообщения о безвестном исчезновении Екатерины Левченко не поступали».

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«По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко ушла из квартиры по улице Островского в городе Пензе, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что в рамках расследования уголовного дела будут отработаны все возможные версии произошедшего.

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на родителей Екатерины Левченко, девушка пропала вместе со своим другом Артемом Дорофеевым, об убийстве которого стало известно в феврале 2019 года, при этом оба были знакомы с участниками запрещенной в России террористической организации «Сеть» и общались с ними до своего исчезновения.