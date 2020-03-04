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В рамках расследования дела об исчезновении Екатерины Левченко обнаружены останки человека

20:20 | 04.03.2020 | Криминал

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Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. Останки человека обнаружены в Рязанской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в Пензе по факту безвестного исчезновения Екатерины Левченко по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В рамках расследования дела об исчезновении Екатерины Левченко обнаружены останки человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«4 марта 2020 года криминалистами следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области проводились поисковые мероприятия около деревни Лопухи в Рязанской области, в результате которых обнаружены скелетированные останки человека», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что в ходе судебных экспертиз предстоит установить, кому принадлежат эти останки — Екатерине Левченко или иному лицу.

По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко ушла из квартиры дома на улице Островского в Пензе. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на родителей девушки, она пропала вместе со своим другом Артемом Дорофеевым, об убийстве которого стало известно в феврале 2019 года, при этом оба были знакомы с участниками запрещенной в России террористической организации «Сеть» и общались с ними до своего исчезновения.

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