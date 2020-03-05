Житель Пензы приговорен к 8 годам колонии за убийство приятеля штык-саблей XIX века Криминал

Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. 22-летний житель Пензы приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство приятеля штык-саблей XIX века. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что в ночь на 3 ноября 2019 года молодой человек распивал спиртные напитки в компании с четырьмя знакомыми. С одним из них у него произошел конфликт из-за пренебрежительной, по его мнению, передачи сигареты. Злоумышленник сходил домой за клинком имевшейся у него штык-сабли от французской винтовки XIX века, вернулся в кафе на улице Медицинской и попытался напасть на обидчика. Другой участник компании встал на защиту. В ходе возникшей ссоры мужчина нанес ему один удар в область спины, повредив внутренние органы», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что смерть 37-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия через непродолжительное время.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметила Светлана Артамонова.