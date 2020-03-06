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В Пензе суд признал врача виновным в смерти ребенка

11:05 | 06.03.2020 | Криминал

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Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года назначено в Пензе врачу, который признан судом виновным в смерти ребенка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе суд признал врача виновным в смерти ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 6 октября 2018 года мальчик поступил в травмпункт пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова с переломом правой руки. После наложения гипсовой лангеты ребенок был отпущен домой. На следующий день малолетний вновь был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в травмпункт с жалобами на наличие отечности мягких тканей, болезненности пальцев кисти, гипертермии», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что травматолог-ортопед, на тот момент исполнявший обязанности заведующего травмпунктом, недооценил степень тяжести состояния ребенка и не принял решение о его госпитализации для проведения комплекса диагностических мероприятий с целью уточнения диагноза и назначения необходимого лечения.

«Ночью 8 октября реанимационная бригада скорой медицинской помощи доставила мальчика в пензенскую областную детскую клиническую больницу, где он через несколько часов скончался», — сказала Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления уточнила, что смерть ребенка наступила от синдрома длительного сдавливания мягких тканей правой руки, осложнившегося острой почечной, сердечной и полиорганной недостаточностью и эндогенной интоксикацией.

Приговор по уголовному делу пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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