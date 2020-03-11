Вынесен приговор гендиректору зерносушильной компании «Оранж» Криминал

Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Зерносушильная компания «Оранж» Николай Каменев признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«Следствием и судом установлено, что руководитель агропромышленной организации в период с октября 2013 года по февраль 2017-го уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 45 млн. рублей путем включения в декларации заведомо ложных сведений и неправомерного применения налоговых вычетов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она добавила, что с июля по октябрь 2014 года руководитель компании путем обмана сотрудников межрайонной налоговой инспекции под видом возмещения НДС посредством изготовления заведомо подложных документов, касающихся сделок с фиктивным контрагентом, похитил более 1,3 млн. рублей, причинив бюджетной системе страны материальный ущерб в особо крупном размером.

«В ходе судебного разбирательства генеральный директор агропромышленной организации возместил ущерб», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что руководителю ООО «Зерносушильная компания «Оранж» назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказала представитель следственного управления.