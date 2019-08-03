В Пензе вынесен приговор по делу об уклонении от уплаты 90 млн. рублей НДС Криминал

Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Четыре человека осуждены в Пензе по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его расследование велось при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР и ФСБ России.

«Следствием и судом установлено, что не позднее 2011 года руководитель одного из закрытых акционерных обществ города Пензы 1965 года рождения, желая получать свободные денежные средства, решил создать взамен ликвидируемой организации аффилированное юридическое лицо, которое на протяжении длительного времени будет уклоняться от уплаты налогов. Основной вид деятельности вновь созданной организации — производство и реализация алюминиевых сплавов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что к реализации преступной схемы мужчина привлек троих знакомых.

«С целью дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов он принял меры к образованию аффилированных фирм через подставных лиц, организовал открытие для них расчетных счетов в банках, через которые, используя фиктивный документооборот и создавая видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлялся перевод денежных средств, поступающих от покупателей алюминиевого сплава, производимого заводом злоумышленника», — пояснила собеседница агентства, отметив, что деньги обналичивались в Пензе через нелегальный банк.

Читайте также

Пензенские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет РФ 23 млрд. рублей

Татьяна Махницкая уточнила, что участники группы на протяжении нескольких лет обеспечивали предоставление в налоговую инспекцию деклараций вновь созданного ООО с заведомо ложными сведениями.

«Таким образом с 2013 по 2016 годы они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 90 млн. рублей», — сказала представитель управления.

По ее словам, в период следствия было арестовано имущество фигурантов на общую сумму около 97 млн. рублей.

Татьяна Махницкая сообщила, что мужчина 1965 года рождения приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 600 тыс. рублей.

Она добавила, что еще два человека — злоумышленник 1962 года рождения и женщина 1967 года рождения — получили условные сроки, к тому же этот мужчина должен заплатить штраф в 600 тыс. рублей, а еще один участник группы — 1980 года рождения — в 200 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.