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Жительница Каменки лишилась около 580 тыс. рублей в надежде заработать на бирже

09:00 | 12.03.2020 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. 38-летняя жительница Каменки Пензенской области лишилась около 580 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже по предложению незнакомца, который по телефону выразил готовность стать ее персональным аналитиком.

Жительница Каменки лишилась около 580 тыс. рублей в надежде заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По его совету гражданка установила на свой компьютер программу и в течение февраля перечислила 577 тыс. рублей со счета банковской карты на депозит для приобретения различных акций. Впоследствии она поняла, что ее обманули», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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