Жительница Каменки лишилась около 580 тыс. рублей в надежде заработать на бирже Криминал

Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. 38-летняя жительница Каменки Пензенской области лишилась около 580 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже по предложению незнакомца, который по телефону выразил готовность стать ее персональным аналитиком.

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«По его совету гражданка установила на свой компьютер программу и в течение февраля перечислила 577 тыс. рублей со счета банковской карты на депозит для приобретения различных акций. Впоследствии она поняла, что ее обманули», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.