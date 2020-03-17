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В Пензе женщина перечислила мошеннику 440 тыс. рублей, пытаясь уберечь деньги от кражи

09:10 | 17.03.2020 | Криминал

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Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. 49-летняя жительница Пензы перечислила мошеннику 440 тыс. рублей, пытаясь защитить сбережения на счете от кражи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе женщина перечислила мошеннику 440 тыс. рублей, пытаясь уберечь деньги от кражи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который сказал, что банк одобрил ей кредит на сумму 380 тыс. рублей, но злоумышленники пытаются похитить эти деньги со счета банковской карты собеседницы. Он предложил снять деньги и зачислить их на резервные счета», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что, следуя инструкциям незнакомца, жительница Пензы перечислила крупную сумму на чужие счета банковской карты и абонентского номера мобильной связи.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.

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