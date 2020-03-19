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Находившийся в розыске мужчина задержан в Пензе после отказа оплатить поездку в такси

10:28 | 19.03.2020 | Криминал

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Пенза, 19 марта 2020. PenzaNews. 25-летний мужчина, находившийся в розыске по подозрению в совершении грабежа, причинении телесных повреждений и краже, задержан в Пензе после отказа оплатить поездку в такси.

Находившийся в розыске мужчина задержан в Пензе после отказа оплатить поездку в такси. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, во время патрулирования улицы Суворова к экипажу группы задержания вневедомственной охраны обратился таксист, который сказал, что нетрезвый пассажир отказывается отдавать деньги за проезд.

«Внятно пояснить причину своего поступка гражданин не смог. Установив личность пассажира, стражи порядка связались с дежурным и выяснили, что мужчина находится в розыске», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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