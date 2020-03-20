Восстановлена картина убийства мужчины в доме на улице Овражной в Пензе Криминал

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов восстановили картину убийства мужчины 1966 года рождения в доме на улице Овражной в Пензе.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, тело обнаружил его знакомый, который, заглянув внутрь через окно, увидел беспорядок в комнате и лежавший на полу труп.

«Сосед погибшего пояснил, что в последний раз видел его живым несколькими днями ранее, когда вместе с ним и его сожительницей распивал спиртное, отмечая Международный женский день. Однако самой женщины нигде не было. Сотрудники полиции установили личность гражданки, которая на протяжении 1,5 лет проживала в доме убитого. Ею оказалась жительница Пензы 1979 года рождения, привлекавшаяся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Она скрывалась в квартире своей знакомой в Арбеково», — пояснили в полиции.

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В ведомстве отметили, что изначально женщина отрицала свою причастность к убийству, однако впоследствии призналась в содеянном.

«Предварительно установлено, что подозреваемая после распития спиртного с потерпевшим в ходе возникшей ссоры несколько раз ударила его ножом, а затем покинула дом. Несколько дней спустя ей позвонил сосед сожителя и спросил, что с ним произошло. Женщина вернулась на место и забрала из дома свои вещи, которые впоследствии застирала с целью уничтожить следы преступления», — сказали в УМВД.

В пресс-службе добавили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.