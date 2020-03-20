Обвиняемая в убийстве жительница Пензы заключена под стражу Криминал

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении женщины 1979 года рождения, которой предъявлено обвинение в убийстве сожителя в доме на улице Овражной в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 5 марта мужчина 1966 года рождения, находясь в своем доме на улице Овражной в Пензе, распивал спиртное с приятелем. Вместе с ними находилась его знакомая, которая более 1,5 лет проживала у него дома. В процессе употребления алкоголя хозяин жилища начал оскорблять приятелей и выгонять их. Мужчина ушел, после чего конфликт между женщиной и потерпевшим продолжился. Со слов обвиняемой, в ответ на очередные оскорбления в ее адрес она схватила нож и нанесла им несколько ударов в грудь, шею и живот потерпевшего», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что после этого женщина допила спиртное и легла спать.

«Проснувшись и осознав, что хозяин дома скончался, злоумышленница покинула место происшествия, захватив с собой орудие преступления. В ходе допросов она пояснила, что выбросила нож на улице», — отметили в СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что знакомый обнаружил тело убитого лишь 13 марта, в тот же день он рассказал об этом обвиняемой, а та позвонила в полицию.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», — резюмировали в управлении.