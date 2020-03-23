Пензенец лишился 625 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. 42-летний житель Пензы лишился 625 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам мужчины, в сентябре 2019 года ему позвонил неизвестный, который представился брокером и предложил получить доход на изменении курса криптовалюты. Звонивший пояснил, что для этого необходимо перевести деньги на счета, которые он укажет, и после продажи биткоинов начать получать доход», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что с сентября по декабрь мужчина перечислил крупную сумму на чужие счета.

«На сайте, где гражданин зарегистрировал свой аккаунт, он увидел сообщение о том, что получил доход в размере 25 тыс. долларов, однако вывести его он не смог», — пояснили в УМВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.