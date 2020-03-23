EN
01:05:57 Вторник, 24 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец лишился 625 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте

09:21 | 23.03.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. 42-летний житель Пензы лишился 625 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пензенец лишился 625 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, в сентябре 2019 года ему позвонил неизвестный, который представился брокером и предложил получить доход на изменении курса криптовалюты. Звонивший пояснил, что для этого необходимо перевести деньги на счета, которые он укажет, и после продажи биткоинов начать получать доход», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что с сентября по декабрь мужчина перечислил крупную сумму на чужие счета.

«На сайте, где гражданин зарегистрировал свой аккаунт, он увидел сообщение о том, что получил доход в размере 25 тыс. долларов, однако вывести его он не смог», — пояснили в УМВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области приобретена лесохозяйственная техника Мэр Пензы распорядился провести субботник в ближайшие выходные
Пензенское УФАС открыло горячую линию для приема жалоб на рост цен Пензенский губернатор поручил активизировать подготовку к празднованию 75-летия Победы
«Ростелеком» готов к устойчивой работе в условиях распространения коронавируса Внеочередная сессия пензенского Заксобрания состоится 27 марта
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама