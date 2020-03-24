EN
15:11:31 Вторник, 24 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Проверка организована по факту оформления кредита на жительницу Пензы без ее ведома

10:46 | 24.03.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту оформления кредита на 38-летнюю жительницу Пензы без ее ведома.

Проверка организована по факту оформления кредита на жительницу Пензы без ее ведома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что по счету карты собеседницы происходят подозрительные операции, а для защиты средств ей необходимо скачать и установить определенное приложение», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что жительница Пензы выполнила инструкции незнакомца.

«Впоследствии она обнаружила, что на ее имя в другом банке взят кредит на 250 тыс. рублей и со счетов двух кредитных карт разных банков списано 352 тыс. рублей», — уточнили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Новости партнеров
Читайте также
На фоне распространения коронавируса в Пензе открыт волонтерский центр для помощи гражданам Госпитализированной с подозрением на коронавирус жительнице Пензы 77 лет
В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся более 650 человек Около 60 прибывших из-за рубежа зареченцев взяты под наблюдение из-за коронавируса
ДШИ «Гармония» в Пензе получит новые инструменты в рамках нацпроекта В Пензе к 75-летию Победы подготовлена виртуальная выставка из фондов госархива
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама