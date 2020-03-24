Проверка организована по факту оформления кредита на жительницу Пензы без ее ведома Криминал

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту оформления кредита на 38-летнюю жительницу Пензы без ее ведома.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что по счету карты собеседницы происходят подозрительные операции, а для защиты средств ей необходимо скачать и установить определенное приложение», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что жительница Пензы выполнила инструкции незнакомца.

«Впоследствии она обнаружила, что на ее имя в другом банке взят кредит на 250 тыс. рублей и со счетов двух кредитных карт разных банков списано 352 тыс. рублей», — уточнили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.