В Пензе ликвидирована нарколаборатория Криминал

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, организованной в однокомнатной квартире на территории Железнодорожного района Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в противоправной деятельности подозреваются двое жителей Пензы.

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«Установлено, что один из подозреваемых устроил нарколабораторию в своей однокомнатной квартире на территории Железнодорожного района. Злоумышленник выращивал коноплю, используя специальные установки и устройства, которые поддерживали оптимальную температуру и влажность, а также обеспечивали постоянное освещение растений. В этом же помещении владелец квартиры изготавливал марихуану и фасовал ее для дальнейшего сбыта», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, по имеющимся данным, распространением наркотиков занимался сообщник хозяина нарколаборатории.

«Его задержали. При личном досмотре полицейские обнаружили у него и изъяли около 20 граммов марихуаны», — уточнили в УМВД, отметив, что запрещенные вещества также находились в автомобиле мужчины.