EN
02:45:05 Среда, 25 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе ликвидирована нарколаборатория

15:40 | 24.03.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, организованной в однокомнатной квартире на территории Железнодорожного района Пензы.

В Пензе ликвидирована нарколаборатория. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в противоправной деятельности подозреваются двое жителей Пензы.

Читайте также

В Пензенской области 16 марта стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

«Установлено, что один из подозреваемых устроил нарколабораторию в своей однокомнатной квартире на территории Железнодорожного района. Злоумышленник выращивал коноплю, используя специальные установки и устройства, которые поддерживали оптимальную температуру и влажность, а также обеспечивали постоянное освещение растений. В этом же помещении владелец квартиры изготавливал марихуану и фасовал ее для дальнейшего сбыта», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, по имеющимся данным, распространением наркотиков занимался сообщник хозяина нарколаборатории.

«Его задержали. При личном досмотре полицейские обнаружили у него и изъяли около 20 граммов марихуаны», — уточнили в УМВД, отметив, что запрещенные вещества также находились в автомобиле мужчины.

Новости партнеров
Читайте также
В Чемодановке 71-летнюю пенсионерку заподозрили в краже В Пензенской области увеличат посевные площади
В Заре пройдет акция «Сад памяти — сад жизни» Госпитализированные в Пензе пациентки с коронавирусом не являются родственницами
Госпитализированной с подозрением на коронавирус жительнице Пензы 77 лет В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся более 650 человек
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама