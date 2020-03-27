Жителя Бессоновки будут судить за причинение огнестрельного ранения женщине и убийство Криминал

Пенза, 27 марта 2020. PenzaNews. Житель села Бессоновка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в причинении огнестрельного ранения своей сожительнице, убийстве случайного свидетеля и незаконном хранении оружия.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 3 июня 2019 года мужчина 1987 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на своей автомашине вывез 28-летнюю сожительницу в лесные посадки на территории Бессоновского района, где в ходе конфликта выстрелил ей в ногу из имевшегося при себе охотничьего ружья. В тот момент, когда злоумышленник вытащил женщину из салона автомашины, к ним на автомобиле подъехал житель села Грабово 1961 года рождения. Мужчина решил выяснить, что происходит, и начал подходить ближе. Находясь на расстоянии нескольких метров, обвиняемый выстрелил в него из того же ружья», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Читайте также

В лесном массиве в Бессоновке произошло убийство

В ведомстве уточнили, что потерпевший скончался на месте происшествия.

«Злоумышленник погрузил тело мужчины в багажник его автомашины и отогнал в сторону. Затем на своем автомобиле он доставил сожительницу в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что при обыске в жилище мужчины был обнаружен пневматический пистолет, переделанный самодельным способом, пригодный для производства стрельбы.

«Как сообщил обвиняемый в ходе допросов, пистолет он нашел в апреле 2019 года в одном из заброшенных зданий в Бессоновке, присвоил себе и хранил дома», — сказали в ведомстве.