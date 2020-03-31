Под Пензой мужчина обвиняется в смерти знакомого Криминал

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено мужчине 1977 года рождения в Пензенском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 25 марта он находился в гостях у друга на улице Вокзальной на станции Ардым и распивал с ним спиртные напитки. Внезапно между мужчинами возник конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес не менее десяти ударов в область головы и туловища потерпевшего», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что через непродолжительное время потерпевший скончался, а злоумышленник рассказал о произошедшем своим родственникам, которые обратились в правоохранительные органы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе, пояснив, что расследование дела продолжается.