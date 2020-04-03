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Осужден пензенец, выманивший у знакомой деньги под предлогом взятки для сотрудников ФСБ

09:28 | 03.04.2020 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1988 года рождения, выманивший у знакомой деньги под предлогом взятки для сотрудников ФСБ, признан судом виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Осужден пензенец, выманивший у знакомой деньги под предлогом взятки для сотрудников ФСБ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что летом 2019 года знакомая сказала мужчине, что нуждается в содействии со стороны силовых структур в решении различных финансовых вопросов. У него возник умысел на обман и злоупотребление ее доверием, в связи с чем он предложил за денежное вознаграждение решить вопрос», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина оценил свои услуги в 1 млн. 50 тыс. рублей, при этом 900 тыс. рублей якобы полагалось передать в качестве взятки сотрудникам управления ФСБ России по Пензенской области за оказание общего покровительства, а 150 тыс. рублей составляло его вознаграждение.

«Заподозрив обман, женщина обратилась в УФСБ России по Пензенской области», — сказали в СУ СКР, уточнив, что злоумышленник был задержан 1 октября 2019 года после получения от потерпевшей денег около ее дома на проспекте Строителей в Пензе.

В пресс-службе отметили, что свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу», — уточнили в ведомстве.

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