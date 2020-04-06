В Пензе возбуждено дело по факту гибели мужчины во время ремонта трактора Криминал

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту гибели работника транспортного предприятия во время ремонта трактора. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, утром 23 марта на улице Бийской в Пензе в помещении организации, оказывающей транспортные услуги, работник общества с ограниченной ответственностью производил ремонт трактора. В ходе работ сорвался домкрат, и мужчина был придавлен транспортным средством», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что потерпевший 1961 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

«Произошедшее стало возможным из-за нарушения требований охраны труда работниками общества с ограниченной ответственностью», — отметили в управлении, пояснив, что в настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств случившегося.