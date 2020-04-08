В Пензе молодого человека будут судить за кражу денег с чужой банковской карты Криминал

Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Молодой человек 2001 года рождения предстанет в Пензе перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области, согласно материалам дела, вечером 15 марта 2019 года юноша, которому на тот момент не было 18 лет, вселился в квартиру дома на улице Кронштадтской, где нашел банковскую карту на имя ранее проживавшего там мужчины.

«В этот момент у молодого человека возник умысел на хищение денежных средств, находившихся на ней. В период с 15 по 19 марта 2019 года обвиняемый, используя украденную банковскую карту, совершал покупки в торговых точках Пензы и снимал денежные средства, подобрав пароль», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что владелец карты узнал о преступлении от сотрудников банка в мае 2019 года, когда причиненный ему ущерб достиг почти 60 тыс. рублей.

«В ходе предварительного следствия молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — сказали в управлении.