В Пензенской области раскрыта серия поджогов деревянных домов Криминал

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Полицейские раскрыли серию поджогов деревянных домов в рабочем поселке Беково Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, два пожара произошло в ноябре 2019 года, при этом дома располагались на расстоянии примерно 100 метров друг от друга.

«Сотрудники полиции предположили по характеру развития событий, что причиной обоих пожаров стал поджог. Это подтвердили впоследствии выводы пожарно-технической экспертизы. На причастность к преступлению оперативники проверили граждан, ведущих бродяжнический образ жизни и злоупотребляющих спиртными напитками, однако эта версия подтверждения не нашла», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии на окраине Беково загорелся старый нежилой дом, вблизи которого были обнаружены отпечатки следов обуви.

«Оперативники прошли по следам, которые привели к одному из домов в частном секторе. Полицейские провели беседу с его жильцами и обратили внимание на то, что след обуви одного из них — 20-летнего гражданина — совпадает с теми, которые оставил предполагаемый поджигатель», — пояснили в УМВД.

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В управлении отметили, что в ходе дальнейшего разбирательства мужчина признался в содеянном.

«Он пояснил, что все преступления совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В первом случае молодой человек возвращался из кафе, где отдыхал в компании знакомых, увидел нежилой дом и поджег торчавшую в окне бумагу. Убедившись, что строение загорелось, злоумышленник отправился дальше. Заметив второй брошенный дом, он решил повторить опыт, зашел внутрь, поджег занавеску и ушел после того, как огонь перекинулся на стены. Таким же образом он поступил и в третьем случае. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что ему нравится наблюдать за огнем», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», причиненный в результате преступлений ущерб оценивается в 1,8 млн. рублей.