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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию под Пензой

12:10 | 13.04.2020 | Криминал

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Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона, оборудованную в частном домовладении на территории Мокшанского района.

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Задержаны двое подозреваемых 1998 года рождения. Обнаружено и изъято свыше 5 кг мефедрона, химический реактор и около 2 тыс. литров различных реагентов и смесей, необходимых для производства более 100 кг наркотических средств», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

В ведомстве отметили, что изъятых веществ хватило бы для производства более чем 200 тыс. доз.

В рамках возбужденного уголовного дела о покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательств противоправной деятельности. Принимаются меры по установлению соучастников преступления.

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