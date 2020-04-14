Новые виды мошенничества появились на фоне коронавируса Криминал

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Полиция Пензенской области предупредила жителей региона о новых способах мошенничества, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, одна из схем предполагает размещение или рассылку в соцсетях информации о якобы полагающихся выплатах гражданам в связи с нахождением на карантине, для оформления которых предлагается перейти по ссылке и заполнить анкетные данные.

«Но есть условие: для получения компенсации нужно сначала оплатить комиссию и различные услуги — оформление документов, открытие банковского счета, создание электронного ключа и тому подобное. В результате мошенники за свои псевдоуслуги выманивают у граждан деньги в сумме от 1 тыс. до 10 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что также в настоящее время выявлены сомнительные интернет-ресурсы, в частности, «Портал здравоохранения граждан СНГ».

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«На данном сайте размещены рекомендации по правилам поведения в период распространения коронавирусной инфекции. Граждане также информируются о якобы положенной им компенсации, для получения которой необходимо ввести все данные банковской карты и коды подтверждения операций», — сказали в УМВД.

В управлении уточнили, что регистрируются факты рассылки SMS якобы от имени госорганов с требованием оплатить штраф за нарушение карантина или самоизоляции.

«При этом злоумышленники вводят граждан в заблуждение, поясняя, что в настоящее время суды из-за пандемии не работают, но у нарушителя есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф удаленно. В противном случае ему грозят уголовной ответственностью», — отметили в пресс-службе.

В управлении МВД России по Пензенской области призвали жителей региона не реагировать на подобные уловки мошенников, не оставлять свои конфиденциальные данные на сомнительных сайтах, не открывать подозрительные ссылки и не переводить незнакомцам деньги.