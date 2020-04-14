Новых случаев коронавируса в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано Медицина

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По состоянию на 14 апреля в регионе по-прежнему зафиксировано 84 случая коронавируса. За весь период выписана одна пациентка. Один мужчина скончался.

В целом по России число случаев заражения COVID-19 достигло 21 тыс. 102, из них за последние сутки подтверждено 2 тыс. 774.

За весь период число выздоровевших в стране достигло 1 тыс. 694, умерших 170.

В Москве за все время зарегистрировано более 13 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели 1 тыс. 16 человек, скончались 95.