В Пензенской области с кредитной карты пенсионера похищено 175 тыс. рублей Криминал

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту хищения путем обмана 175 тыс. рублей с кредитной карты 67-летнего мужчины, проживающего в Башмаковском районе Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он сказал, со счета кредитной карты собеседника неизвестные лица пытаются похитить деньги. Звонивший пояснил, что для предотвращения списаний необходимо застраховать счет, а для этого требуется перевести все имеющиеся на карте средства на номер телефона, который он укажет», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина выполнил инструкции злоумышленника и лишь затем осознал обман.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.