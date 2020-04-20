В Пензенской области задержан криминальный авторитет Криминал

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Полицейские при поддержке бойцов специального отряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Пензенской области задержали жителя региона 1962 года рождения, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом сообщил старший следователь следственной части СУ УМВД России по Пензенской области Рашид Салдаев.

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По его словам, задержанному предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.

«Следствием установлено, что обвиняемый занял высшую ступень в преступной иерархии региона в декабре 2014 года при поддержке так называемого «вора в законе». В этом статусе он обязывал всех лиц уголовной преступной среды на территории Пензенской области, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Данный гражданин принимал участие в создании устойчивых связей между различными и самостоятельно действующими преступными группами и осуществлял среди них организационно-распорядительные функции», — пояснил Рашид Салдаев.

Он добавил, что мужчина назначал «смотрящих» за различными условно разделенными территориями Пензы и области, а также исправительными учреждениями региона.

«Обвиняемый координировал их деятельность, организовывал и контролировал распределение денежных средств и имущества, поступающих в неформальную воровскую казну, так называемый «общак». В его функции входило обеспечение своевременного пополнения данного неформального бюджета, поиск новых легальных и нелегальных источников дохода. Кроме того, данный гражданин лично принимал участие в разрешении различных конфликтных ситуаций среди лиц и организаций, входящих в преступную среду региона на так называемых «сходках», — отметил следователь.

Рашид Салдаев уточнил, что в рамках уголовного дела проведено 17 обысков, в том числе в жилищах «смотрящих» за районами, в ходе которых обнаружены и изъяты свыше 20 единиц холодного оружия, более 10 — травматического и гладкоствольного, 11 патронов, а также около 2 тыс. пачек сигарет, более 600 пачек чая и другие продукты, предназначавшиеся для передачи в колонии.

«Допрошены более 40 свидетелей», — сказал он.

Как сообщает «МВД медиа», в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.