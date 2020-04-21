Вынесен приговор по делу о ДТП под Сердобском, где иномарка насмерть сбила ребенка Криминал

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Водитель автомобиля «Ford Focus», который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 3-летнего мальчика в Сердобском районе Пензенской области вечером 27 сентября 2019 года, не заметил произошедшего и покинул место ДТП, приговорен 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Читайте также

Пьяный водитель не заметил, что насмерть сбил ребенка под Сердобском — СКР

«По делу установлено, что вечером 27 сентября мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения управлял автомобилем «Ford Focus» и следовал по улице Победы в селе Рощино. При совершении маневра объезда пешеходов, двигавшихся в попутном направлении по правой обочине, он не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные условия, отвлекся от управления автомобилем и утратил контроль над ним. Это повлекло выезд машины на встречную полосу движения и далее — на обочину, где он произвел наезд на 3-летнего пешехода, двигавшегося с матерью», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова напомнила, что ребенок от полученных травм через непродолжительное время скончался.

«В судебном заседании мужчина свою вину признал. Он сообщил, что от него ушла супруга, в связи с чем он сильно переживал и принял алкогольные напитки», — добавила старший помощник прокурора региона.

Она уточнила, что осужденный лишен права управления транспортными средствами на три года, в пользу матери погибшего ребенка с него взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметила собеседница агентства.