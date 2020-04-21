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В Москве и Пензенской области задержаны подозреваемые в аферах на 22 млн. рублей

16:52 | 21.04.2020 | Криминал

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Москва, 21 апреля 2020. PenzaNews. Восемь человек задержаны в Москве и Пензенской области по подозрению более чем в 50 эпизодах мошенничества в отношении пожилых граждан, ущерб от которых составил около 22 млн. рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве и Пензенской области задержаны подозреваемые в аферах на 22 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Аферисты действовали по следующей схеме: предполагаемые лидеры групп организовали три мобильных call-центра в автомашинах, которые передвигались по дорогам столичного региона, и еще четыре стационарных в арендованных квартирах. Оттуда их сообщники обзванивали граждан, которые ранее приобретали медицинские препараты, и заявляли о якобы причитающейся им компенсации. Для получения денег потерпевшим предлагалось оплатить госпошлину, страховку и услуги инкассации», — пояснила она.

Ирина Волк добавила, что в дальнейшем деньги зачислялись на счета других соучастников.

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«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказала официальный представитель МВД России.

Она уточнила, что к настоящему времени проведено 19 обысков, обнаружено свыше 100 бланков свидетельств на компенсационные выплаты и техническое оборудование для их изготовления, базы персональных данных граждан в электронном и печатном форматах, а также банковские карты, компьютеры и средства связи.

«Предварительное расследование продолжается», — отметила Ирина Волк.

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