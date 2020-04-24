Возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира машины, которой управлял подросток Криминал

Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено по факту ДТП, произошедшего в Лунинском районе Пензенской области 17 апреля, в результате которого погиб молодой человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 17 апреля несовершеннолетний 2003 года рождения управлял автомашиной «ВАЗ-21093», в которой находились четверо его знакомых. Около 22.00 на участке автодороги «Обход рабочего поселка Лунино» водитель допустил съезд автомашины в кювет, после чего она врезалась в дерево. 18-летний пассажир скончался на месте происшествия. Двое молодых людей 2002 и 1998 годов рождения с полученными телесными повреждениями были госпитализированы. Одному пассажиру 2002 года рождения госпитализация не потребовалась», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после ДТП водитель скрылся, его местонахождение было установлено лишь на следующий день.

«Подозреваемый состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение краж», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, по делу назначен ряд судебных экспертиз, обстоятельства случившегося выясняются.