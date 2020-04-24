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Возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира машины, которой управлял подросток

19:22 | 24.04.2020 | Криминал

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Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено по факту ДТП, произошедшего в Лунинском районе Пензенской области 17 апреля, в результате которого погиб молодой человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира машины, которой управлял подросток

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 17 апреля несовершеннолетний 2003 года рождения управлял автомашиной «ВАЗ-21093», в которой находились четверо его знакомых. Около 22.00 на участке автодороги «Обход рабочего поселка Лунино» водитель допустил съезд автомашины в кювет, после чего она врезалась в дерево. 18-летний пассажир скончался на месте происшествия. Двое молодых людей 2002 и 1998 годов рождения с полученными телесными повреждениями были госпитализированы. Одному пассажиру 2002 года рождения госпитализация не потребовалась», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после ДТП водитель скрылся, его местонахождение было установлено лишь на следующий день.

«Подозреваемый состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение краж», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, по делу назначен ряд судебных экспертиз, обстоятельства случившегося выясняются.

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