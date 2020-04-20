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В Пензенской области автомобиль с подростками врезался в дерево, один юноша погиб

12:40 | 20.04.2020 | Происшествия

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Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Проверка организована в Пензенской области по факту ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21093», в результате которого погиб юноша 2002 года рождения, а еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону в понедельник, 20 апреля.

В Пензенской области автомобиль с подростками врезался в дерево, один юноша погиб. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом в ведомстве уточнили, что трагическая авария произошла вечером 17 апреля.

«Предварительно установлено, что 17 апреля 2020 года в 21.40 на автомобильной дороге «Обход рабочего поселка Лунино» водитель автомобиля «ВАЗ-21093» – юноша 2003 года рождения допустил съезд транспортного средства с дороги с последующим наездом на дерево», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что водителю и юноше 2002 года рождения медицинская помощь была оказана на месте, еще двоим пассажирам — подростку 2002 года рождения и молодому человеку 1998 года рождения — потребовалась госпитализация.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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