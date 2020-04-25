В Пензе бывший сотрудник колонии №5 осужден за взяточничество Криминал

Пенза, 25 апреля 2020. PenzaNews. Бывший сотрудник исправительной колонии №5, расположенной в Пензе, признан судом виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного, ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», и одного — ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в начале июня 2019 года младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии №5 УФСИН России по Пензенской области договорился с одним из осужденных за денежное вознаграждение пронести ему на территорию учреждения предметы, которые запрещено иметь при себе, получать в посылках либо приобретать лицам, отбывающим наказание. Впоследствии сотрудник колонии пронес USB-шнуры и платы зарядных устройств, за что на указанный им счет банковской карты осужденным было перечислено 6 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что в июне мужчина незаконно пронес тому же осужденному несколько сотовых телефонов, USB-шнуров, зарядных плат и аккумулятор к данным средствам связи, получив за это 32 тыс. рублей.

«В конце июня младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии пронес сотовый телефон по договоренности с другим осужденным, за что планировал получить 20 тыс. рублей. Впоследствии на счет банковской карты, предоставленный злоумышленником, поступило 8 тыс. рублей. До пресечения противоправных действий он ожидал окончательного расчета за оказанные незаконные услуги», — отметила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 520 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах уголовно-исполнительной системы, сроком на три года.