EN
17:34:26 Суббота, 25 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе бывший сотрудник колонии №5 осужден за взяточничество

10:37 | 25.04.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 25 апреля 2020. PenzaNews. Бывший сотрудник исправительной колонии №5, расположенной в Пензе, признан судом виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного, ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», и одного — ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе бывший сотрудник колонии №5 осужден за взяточничество. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в начале июня 2019 года младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии №5 УФСИН России по Пензенской области договорился с одним из осужденных за денежное вознаграждение пронести ему на территорию учреждения предметы, которые запрещено иметь при себе, получать в посылках либо приобретать лицам, отбывающим наказание. Впоследствии сотрудник колонии пронес USB-шнуры и платы зарядных устройств, за что на указанный им счет банковской карты осужденным было перечислено 6 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

В Пензенской области задержан криминальный авторитет

Она добавила, что в июне мужчина незаконно пронес тому же осужденному несколько сотовых телефонов, USB-шнуров, зарядных плат и аккумулятор к данным средствам связи, получив за это 32 тыс. рублей.

«В конце июня младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии пронес сотовый телефон по договоренности с другим осужденным, за что планировал получить 20 тыс. рублей. Впоследствии на счет банковской карты, предоставленный злоумышленником, поступило 8 тыс. рублей. До пресечения противоправных действий он ожидал окончательного расчета за оказанные незаконные услуги», — отметила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 520 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах уголовно-исполнительной системы, сроком на три года.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке аэрозольных респираторов В Колышлейском районе погиб мотоциклист
Николай Цуканов умер на 81-м году жизни Возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира машины, которой управлял подросток
В Пензенской области число выписанных после коронавируса пациентов достигло 24 человек В Пензенской области запустят горячую линию по вопросам защиты трудовых прав граждан
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement