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Житель Заречного предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого

09:15 | 29.04.2020 | Криминал

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Заречный, 29 апреля 2020. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1974 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Заречного предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 8 января 2020 года обвиняемый употреблял алкоголь со своим знакомым в съемной квартире на улице Строителей в городе Заречном. В ходе следственных действий злоумышленник показал, что в процессе распития спиртного между ним и приятелем возник конфликт. Со слов мужчины, гость первым схватил нож. Обвиняемый отобрал его и нанес не менее шести ударов ножом в шею и правую руку знакомого, затем повалил его на пол и начал сдавливать шею руками», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после этого злоумышленник решил инсценировать самоубийство мужчины.

«К утру 8 января зареченец вытащил тело потерпевшего в подъезд дома, оставив на лестничной площадке», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, смерть убитого наступила от механической асфиксии.

«В ходе следствия по решению суда обвиняемый находился под стражей», — отметила собеседница агентства.

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