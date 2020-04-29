В Пензе начата проверка по факту мошенничества при продаже тротуарной плитки
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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту мошенничества при продаже тротуарной плитки через интернет.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в правоохранительные органы обратился директор коммерческой организации, который нашел на одном из сайтов заинтересовавшее его объявление, поданное от лица действующего в Крыму предприятия, связался с менеджером и договорился о покупке товара.
«После этого он получил по электронной почте договор и реквизиты для оплаты. Впоследствии мужчина перечислил на расчетный счет 165 тыс. рублей», — пояснили в полиции.
В ведомстве добавили, что на его последующие звонки никто не ответил, а товар он до сих пор не получил.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.