В Пензе предстанет перед судом женщина, вонзившая ножницы в шею сожителя Криминал

Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. 52-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, утром 14 марта 2020 года обвиняемая вместе с сожителем 1979 года рождения находилась дома в квартире на улице Воронова в Пензе. К ним в гости пришли несколько знакомых. Вместе они начали распивать спиртное, продолжая отмечать день рождения злоумышленницы, состоявшийся накануне. Через некоторое время компания начала расходиться, хозяин квартиры решил проводить приятелей. По возвращении домой между ним и сожительницей произошел конфликт: женщина начала ему высказывать претензии по поводу того, что он не работает и периодически употребляет алкоголь. В ходе ссоры она схватила ножницы и ударила острием в шею мужчины», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что потерпевший был госпитализирован.

«В настоящее время угрозы его жизни и здоровью не имеется», — отметила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что женщина признала свою вину.