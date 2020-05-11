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Жительница Пензы перевела неизвестным более 530 тыс. рублей в надежде заработать на бирже

09:42 | 11.05.2020 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, жертвой которого стала 53-летняя жительница Пензы, перечислившая неизвестным более 530 тыс. рублей в надежде заработать на бирже.

Жительница Пензы перевела неизвестным более 530 тыс. рублей в надежде заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина на различных сайтах разместила объявления о поиске работы, после чего с ней по телефону связался незнакомец, который предложил получать доход, играя на бирже.

«Предложение ее заинтересовало. Следуя инструкциям собеседника, женщина создала на сайте, который он назвал, личный кабинет и начала перечислять деньги. В течение месяца она перевела 532 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что как только жительница Пензы изъявила желание забрать деньги, неизвестный перестал выходить на связь.

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