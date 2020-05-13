Вступил в силу приговор бывшему руководителю НИИФИ Криминал

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы от 30 декабря 2019 года, которым бывший генеральный директор акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (входит в структуру АО «Российские космические системы») Андрей Николаев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего был причинен ущерб госкорпорации «Роскосмос». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

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«Суд установил, что руководитель акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» не позднее февраля 2017 года при проведении открытого конкурса на заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные денежные средства путем завышения цены контракта. В июне 2017 года НИИФИ одержал победу в открытом конкурсе», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что в результате злоупотребления генеральным директором своими должностными полномочиями предприятие необоснованно освоило более 25 млн. рублей, чем причинен материальный ущерб «Роскосмосу» как заказчику работ, при этом часть денег руководитель направил на выплату себе зарплаты в повышенном размере.

«Свою вину в совершении преступления он не признал», — уточнила Наталья Яшина.

Пресс-секретарь облсуда напомнила, что бывшему руководителю НИИФИ было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании всей суммы ущерба.

«Не согласившись с приговором, осужденный и двое его защитников подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — подытожила Наталья Яшина.