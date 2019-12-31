Экс-руководитель НИИФИ осужден за причинение ущерба «Роскосмосу» Криминал

Пенза, 31 декабря 2019. PenzaNews. Бывший генеральный директор пензенского акционерного общества «Научно-исследовательский институт физических измерений» (входит в структуру АО «Российские космические системы») Андрей Николаев, признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего был причинен ущерб госкорпорации «Роскосмос».

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«Следствием и судом установлено, что не позднее февраля 2017 года исполняющий обязанности генерального директора НИИФИ при проведении открытого конкурса на заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные денежные средства путем завышения цены контракта. В июне 2017 года НИИФИ одержал победу в открытом конкурсе», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в результате предприятие необоснованно освоило более 26 млн. рублей, причинив тем самым материальный ущерб «Роскосмосу».

Татьяна Махницкая отметила, что расследование уголовного дела велось во взаимодействии с УФСБ России по Пензенской области.

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«Бывшему руководителю НИИФИ назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Николаев занимал пост генерального директора АО «НИИФИ» с осени 2016 года до сентября 2018-го.

В апреле 2019 года вступило в силу решение суда, которым удовлетворены исковые требования НИИФИ к Андрею Николаеву о возмещении ущерба в размере около 11 млн. рублей.



В июне 2019 года вступил в силу приговор о присвоении им более 2,5 млн. рублей путем заключения фиктивных трудовых договоров. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тыс. рублей.

С 22 ноября 2018 года предприятие возглавляет Алексей Новоселов, до этого работавший заместителем генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО «Российские космические системы».