В Беково возбуждено дело по факту применения насилия в отношении полицейского Криминал

Беково, 14 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено в рабочем поселке Беково Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 5 мая 38-летний мужчина распивал дома спиртное, после чего направился в гости, где начал себя вести агрессивно. Сотрудники полиции прибыли по сообщению о совершении хулиганских действий. Мужчина был препровожден в отделение МВД России по Бековскому району для оформления административного материала. После составления протокола сотрудники полиции водворили злоумышленника в специальное помещение для содержания задержанных лиц, при этом тот оказывал им сопротивление и пытался покинуть камеру», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что задержанный, лежа на полу, ударил помощника оперативного дежурного ногой по голове.

По ее словам, страж порядка получил кровоподтек, который не расценивается как вред здоровью.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила Татьяна Махницкая.