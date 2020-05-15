В Пензенской области задержаны министр сельского хозяйства и его заместитель Криминал

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Три человека, в том числе заместитель председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков и один из его заместителей, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

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В ведомстве добавили, что накануне у них дома и на работе прошли обыски, ночь задержанные провели в СИЗО.

В пресс-службе уточнили, что третий задержанный не является чиновником.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Бурлаков возглавил Минсельхоз Пензенской области в 2013 году после того, как пост руководителя ведомства освободил Иван Фирюлин.

С 2015 года Андрей Бурлаков также занимает должность заместителя председателя правительства Пензенской области.

У министра сельского хозяйства региона двое заместителей — Андрей Персанов и Эдуард Каташов.