Стало известно имя второго задержанного по делу о мошенничестве в Пензенской области Криминал

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении троих лиц. Эту информацию ИА «PenzaNews» подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

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Ранее стало известно, что в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны зампред правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков, один из его заместителей и человек, не являющийся чиновником.

Накануне у них дома и на работе прошли обыски. Ночь задержанные провели в СИЗО.

Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств. Какие-либо подробности следствием пока не раскрываются.