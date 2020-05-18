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Житель Пензы лишился 360 тыс. рублей, пытаясь приобрести «Mercedes» через Instagram

11:58 | 18.05.2020 | Криминал

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Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. 31-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при попытке приобрести автомобиль «Mercedes» через Instagram.

Житель Пензы лишился 360 тыс. рублей, пытаясь приобрести «Mercedes» через Instagram. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, в марте 2020 года в социальной сети Instagram он обнаружил объявление о продаже за 1 млн. 120 тыс. рублей автомобиля «Mercedes-Benz E 350», который якобы должны пригнать из Германии. Покупатель вступил в переписку с продавцом, с которым договорился о внесении предоплаты в 360 тыс. рублей для выкупа машины на немецком аукционе», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что продавец через мобильное приложение отправил договор на приобретение транспортного средства, после чего 11 мая покупатель перечислил задаток на счет электронного кошелька.

«Два дня спустя мужчине сообщили, что его машину остановили на таможне, так как она находится в залоге, и для решения вопроса необходимо перечислить 318 тыс. рублей. Только тогда гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что по факту мошенничества организована проверка.

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