В Пензе задержаны подозреваемые в сбыте героина Криминал

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержали гражданина Таджикистана 1994 года рождения и уроженку Волгограда 1997 года рождения по подозрению в сбыте героина.

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«Установлено, что злоумышленники прибыли в Пензу за три дня до их задержания. Они сняли в микрорайоне Арбеково квартиру, в которой фасовали запрещенные вещества, привезенные ими из другого региона, и готовили их к дальнейшему сбыту. В ходе личного досмотра задержанных оперативники обнаружили 25 свертков с наркотическим средством и еще 60 нашли при обыске в съемной квартире», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что всего изъято около 300 граммов героина.

«В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — пояснили в полиции.